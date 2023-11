Le ministre Frank Vandenbroucke en visite à Genappe à la découverte du dispositif K-Ban

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, s'est rendu lundi à Genappe pour rencontrer les acteurs du dispositif K-Ban, un projet intersectoriel au carrefour des problématiques de santé mentale, d'aide à la jeunesse et de handicap. Le dispositif K-Ban a été mis en place en janvier 2023 et regroupe huit acteurs du réseau Archipel, réseau intersectoriel de santé mentale pour les enfants et adolescents en Brabant wallon. Ces acteurs peuvent ainsi proposer une offre de soins et de services pour les jeunes à l'âge de la transition, c'est-à-dire entre 16 et 23 ans. K-Ban bénéficie d'un financement de 941.000 euros du SPF Santé publique.

Cette somme permet de mobiliser dix équivalents temps-plein répartis dans les huit associations et institutions partenaires en Brabant wallon, avec pour objectif d'améliorer les soins et l'accompagnement des jeunes de 16 à 23 ans, et de répondre aux besoins spécifiques de cet âge, entre l'adolescence et l'âge adulte, qui n'étaient pour l'instant pas remplis dans la Jeune Province.

Les acteurs participants au dispositif K-Ban sont les deux équipes mobiles (Enfants/ados et Adultes) du réseau Archipel, l'asbl Le Traversier qui dispose d'un service d'accompagnement à l'autonomie, le lieu d'accueil de jour et de nuit En Terre 1 Connu de Genappe, l'hôpital Le Domaine de Braine-l'Alleud qui réserve en permanence 4 lits pour les jeunes en âge de transition, et trois AMO (Jeun'Est, La Chaloupe et Tempo) qui couvrent le territoire du Brabant wallon.