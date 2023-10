Le mobilier de l'hôpital d'Anvers est mis aux enchères

Le mobilier de l'ancien hôpital d'Anvers, ZNA Stuivenberg, sera mis aux enchères le lundi 9 octobre. Des milliers d'objets allant de lits d'hôpital ou de brancards jusqu'à des chambres d'opération dans leur entièreté seront vendus au plus offrant. Il sera possible de soumettre en ligne une proposition de prix via la maison de vente aux enchères Troostwijk.