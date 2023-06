Le montant du Télévie 2023 financera 88 projets de recherche et 95 scientifiques

En avril, l'opération annuelle du Télévie, un évènement caritatif au profit de la recherche contre le cancer, s'est soldée par un montant total de 11.229.081 euros, soit 1,2 million d'euros supplémentaires par rapport à l'édition de 2022. Cet argent va donc financer en intégralité la recherche contre le cancer et plus précisément 88 projets, dont six grands projets inter-universitaires, et 95 scientifiques (85 chercheuses et chercheurs, trois scientifiques non-doctorants et sept techniciens). Les nouveaux chercheurs et les projets de recherche démarreront dès le 1er octobre.

"Des experts nationaux et internationaux ont évalué les projets, sur base de critères d'excellence, de réalisme, de faisabilité et d'originalité notamment", précise le communiqué.