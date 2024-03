Le MR Brabant wallon adopte ses listes fédérale et régionale à Wavre

Lors d'une assemblée générale organisée mardi soir à l'hôtel de ville de Wavre, la fédération MR du Brabant wallon a adopté ses listes pour les élections fédérales et régionales, à l'unanimité moins une abstention. L'objectif fixé par les Réformateurs brabançons wallons est de conserver trois sièges à la Chambre, et quatre à la Région. Ils ont composé pour cela des listes fortes emmenées par la députée et bourgmestre de Waterloo Florence Reuter pour le fédéral, et par la ministre nivelloise Valérie De Bue à la Région.