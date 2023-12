Le MR chipe Vincent Maillen aux Engagés pour emmener sa liste régionale à Namur

"J'ai toujours été de centre-droit, et j'aurais déjà pu m'engager au MR il y a dix ou douze ans si j'avais eu les contacts", a indiqué cet entrepreneur, également actif dans la culture, le tourisme et le sport, aux côtés du président du MR Georges-Louis Bouchez et des chefs de file namurois David Clarinval et Anne Barzin.

C'est à l'époque du Covid-19 que M. Maillen s'est rapproché du vice-Premier ministre MR en charge des PME et des indépendants, en relayant auprès de lui les demandes des indépendants et en construisant un groupe sur les réseaux sociaux qui réunit toujours plusieurs dizaines d'indépendants, afin de les informer sur les mesures d'aides disponibles.