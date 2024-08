Le MR est à son tour arrivé pour une nouvelle réunion bilatérale

Le président du MR Georges-Louis Bouchez et son co-négociateur David Clarinval sont arrivés mercredi soir vers 20h50 à la présidence de la Chambre, au 10 rue de la Loi. Vooruit n'est pas encore présent et arrivera plus tard. Le formateur Bart De Wever souhaite d'abord consulter en bilatérale les deux parties avant de convoquer tous les négociateurs en réunion plénière.