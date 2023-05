Le MR rejoint par l'Open Vld sur la limitation du paiement des allocations de chômage

Le MR et son parti-frère en Flandre, l'Open Vld, ont annoncé lundi qu'ils mettraient ensemble à l'agenda du gouvernement fédéral la limitation dans le temps du paiement des allocations de chômage, une idée qui, selon eux, progresse au sein de la classe politique, mais pas encore au sein de la gauche.

"Nous sommes les seuls à avoir lié la réforme fiscale et la réforme du marché du travail", a lancé le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, lors d'un discours prononcé à l'occasion de la fête du travail du MR organisée sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles, où les deux partis libéraux sont dans l'opposition.

"Si aujourd'hui on veut baisser la fiscalité, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Il faut aussi réformer le marché du travail et le chômage", a-t-il résumé, présentant la vision libérale des tâches encore à accomplir par le gouvernement fédéral avant les élections générales du printemps 2024.