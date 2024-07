Le MR réunit ses militants à Charleroi pour acter sa participation aux gouvernements

Plus d'un millier de militants MR se pressaient samedi matin à Charleroi où le parti organise son congrès de participation aux gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Les gens ne craignent pas le changement, ils l'attendent. Et ce changement, nous allons l'incarner", a-t-il ajouté sous les applaudissements nourris des militants libéraux qui l'avaient accueilli quelques minutes plus tôt par une standing ovation.

"Ces accords sont marqués par la fin des tabous. Il n'y a pas de tabou à avoir dans la gestion publique. Notre volonté, c'est de rendre les gens plus heureux, plus enthousiastes, plus optimistes", a rappelé ce samedi le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

Au lendemain des élections du 9 juin, les deux partis - grands vainqueurs du scrutin au sud du pays - avaient annoncé leur volonté de travailler ensemble à la formation des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il leur aura ensuite fallu un mois pour parvenir à un accord sur les déclarations de politique régionale et communautaire, dont les grandes lignes ont été présentées jeudi.

"Ces accords, il sera possible de les mettre en oeuvre à condition de l'engagement de chacun au sein des gouvernements, des parlements et auprès de chacun et chacune d'entre vous. Les cinq prochaines années seront des années sur le terrain, car il faudra expliquer les réformes et montrer que le chemin emprunté est celui du redressement de la Wallonie", a ajouté M. Bouchez.

"Il faudra garder l'adhésion de la population. Nous devrons systématiquement entretenir cette flamme et cette volonté de changement. Nous ne réformerons pas la Région contre les gens mais avec eux", a-t-il encore affirmé.