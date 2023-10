Le niveau de la menace sera réévalué ce mardi

Dans la foulée de l'attentat terroriste qui a eu lieu lundi soir à Bruxelles, l'Ocam avait relevé de 2 (menace "moyenne") à 3 ("grave") le niveau de la menace à l'échelle nationale, tandis que celui-ci a été réévalué à 4 ("très grave") en Région bruxelloise.

C'est la première fois depuis plus de cinq ans que le niveau de menace "3" est à nouveau en vigueur sur notre territoire. Il implique une menace "possible et vraisemblable".