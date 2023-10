Le niveau des élèves est en baisse, jugent leurs enseignants

Selon les enseignants sondés, plus d'un tiers de leurs élèves n'atteignent pas un niveau de maîtrise suffisant. Dans les milieux socio-économiques très défavorisés, près de la moitié des élèves livrent des résultats jugés faibles ou insuffisants.

Interrogés sur les causes de ce déclin, les enseignants avancent différentes causes à la fois externes et internes au système scolaire.

Parmi les principales raisons externes figurent notamment le temps passé sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux, les conditions de vie à la maison, le manque de stimulation de la part des parents.