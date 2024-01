Le nombre d'ados prenant des bloqueurs de puberté a augmenté de 60% en 3 ans

En 2019, 432 jeunes de moins de 18 ans se sont vu prescrire des bloqueurs de puberté. Ce nombre est passé à 684 en 2022, selon une réponse du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) à une question parlementaire de Kathleen Depoorter (N-VA).

Mme Depoorter juge cette forte augmentation "alarmante". "Il ne s'agit pas seulement d'une seringue. Avec ces médicaments, vous interrompez un moment important du développement du corps. Je me demande si nous ne devrions pas être plus prudents, d'autant plus que l'utilité et la sécurité de ces inhibiteurs font l'objet de discussions en Europe depuis un certain temps", affirme-t-elle.