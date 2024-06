Le nombre de cas de Covid-19 en hausse depuis le début du mois de juin

Le nombre de cas de Covid-19 est en augmentation constante depuis le début du mois de juin, ressort-il du dernier rapport hebdomadaire de l'institut belge de santé publique Sciensano sur les maladies respiratoires. Les chiffres publiés mercredi confirment un taux de positivité des tests en hausse, désormais à plus de 12%.

Le taux de positivité, soit le rapport entre le nombre de tests réalisés et le nombre de résultats positifs, a grimpé à 12,5% sur la dernière période observée contre 9,6% lors de la première semaine de juin. Il s'agit du taux le plus haut enregistré depuis janvier dernier, confirmant un rebond du Covid-19. Pareille hausse avait déjà été constatée l'été dernier.

Ce sont au total 608 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été diagnostiqués sur la semaine du 9 au 15 juin, soit une hausse de plus de 50% par rapport à la première semaine de juin. L'an dernier, le nombre de cas hebdomadaires à la mi-juin était autour de 300, avant un rebond qui a démarré en juillet pour atteindre un pic à plus de 2.700 nouveaux cas hebdomadaires fin août.

Le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 à partir d'un cas positif, est de 1,309. Ce taux doit être en dessous de 1 pour que le virus ne se propage plus.

Le variant JN.1 était signalé comme majoritaire en Belgique depuis décembre 2023, selon la surveillance moléculaire compilée par Sciensano. Les données autour de la présence d'un nouveau variant ces dernières semaines n'ont pas encore pu être analysées. Dans plusieurs pays européens et aux États-Unis, les nouveaux sous-variants KP2 et KP3, dérivés de JN.1 et de la famille appelée "FLiRT", sont considérés comme les principaux responsables d'une reprise des cas positifs de Covid-19.