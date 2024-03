Le nombre de médicaments indisponibles temporairement a augmenté de 20% en un an

Les pénuries de médicaments s'aggravent en Belgique, titre samedi L'Echo, à la lumière des données de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) sur les médicaments indisponibles.

En 2023, ce sont 3.596 médicaments qui ont été notifiés comme indisponibles pour une période moyenne de 54 jours. Ce chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs années. Entre 2022 et 2023, la hausse était de 20%.

L'an passé, 41 médicaments se sont vu attribuer le statut d'"indisponibilité critique". Ce statut balise les produits pour lesquels "il n'y a pas d'alternative et qui sont indisponibles durant plus d'un mois", selon l'AFMPS. C'est le cas de l'Ozempic, le célèbre médicament contre le diabète et l'obésité de Novo Nordisk, qui sera en disponibilité limitée jusque fin juin 2024 au moins.

Mis à part ces 41 cas, il existe des alternatives, des adaptations de traitement possible ou des "stocks de grossistes et de pharmacies normalement suffisants pour répondre à la demande en cas d'indisponibilité de court terme" insiste l'AFMPS.

Les motifs de ces difficultés: des retards dans la production, des problèmes logistiques, le manque de substance active...