Le nombre de personnes en invalidité pour burn-out ou dépression a grimpé de 43% en 5 ans

Les incapacités de travail de plus d'un an en raison d'un burn-out ou d'une dépression ont continué à augmenter en 2022, indique l'Inami dans un rapport publié jeudi. Ce nombre a même grimpé de 43% en cinq ans, et plus spécifiquement de 61% chez les travailleurs indépendants.

Le nombre de personnes en invalidité (soit une incapacité de travail de plus d'un an) en raison d'un trouble mental a augmenté de plus de 30% en cinq ans, s'élevant à plus de 185.000 individus en 2022, constate l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette hausse est encore plus prononcée (+43%) en ce qui concerne les travailleurs souffrant de burn-out ou de dépression - que la cause soit professionnelle ou non. Au total, 125.673 personnes étaient concernées par ces troubles en 2022.

Ce sont principalement les femmes qui souffrent de burn-out ou de dépression, représentant plus de deux tiers des invalidités dans cette catégorie. C'est également parmi les femmes que les hausses du nombre de cas sont les plus importants (+47% pour l'ensemble des travailleuses, +71% pour les indépendantes).