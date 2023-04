Le nombre de remplacements valvulaires aortiques percutanés sera revu à la hausse

Le nombre annuel de remplacements percutanés de la valve aortique réalisés au moyen d'un cathéter (TAVI) et non d'une opération, remboursés par l'INAMI, passera de 500 à 1.500 à partir du 1er mai, a annoncé vendredi le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Les valves, essentielles au bon fonctionnement du cœur, peuvent finir par dysfonctionner. Dans ce cas, il faut parfois les remplacer en principe via une intervention chirurgicale. Cela représenterait environ 3.000 opérations par an.

Dans un souci de garantie de qualité et de sécurité, un certain nombre de conditions de remboursement sont également prévues pour l'implant, sur proposition de la Commission de Remboursement des Implants et Dispositifs Médicaux Invasifs. Ainsi, le nombre d'hôpitaux où ce dispositif peut être placé est limité aux centres pouvant justifier d'une expérience minimale en matière d'implantation, et qui permettent une concertation multidisciplinaire entre les médecins des différentes spécialités concernées.