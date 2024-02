Le nombre de retours forcés et volontaires se rapproche de la période pré-Covid

Les chiffres des retours volontaires ou forcés de personnes en séjour irrégulier ou n'ayant pas obtenu l'asile en Belgique ont presque retrouvé en 2023 leur niveau de pré-covid. Selon un décompte envoyé mardi par la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V), il y a eu l'an dernier 3.107 retours volontaires et 3.383 retours forcés. 1.843 personnes ont par ailleurs été arrêtées et renvoyées dès la frontière, "par exemple parce qu'elles n'avaient pas les bons papiers".