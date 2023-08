Le nombre de testaments et de mandats de protection extrajudiciaire en hausse début 2023

Les études notariales ont enregistré 38.735 testaments et 52.406 mandats de protection extrajudiciaire lors des six premiers mois de 2023, en hausse de respectivement 10% et 27% par rapport au premier semestre 2022, rapporte la Fédération du Notariat (Fednot) jeudi. Elle constate que de plus en plus de personnes désirent conserver le contrôle sur ce qu'il adviendra de leur héritage.