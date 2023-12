Le nombre de violations des droits humains à l'encontre de parlementaires en augmentation

Cela représente une hausse de 38% du nombre de cas par rapport à il y a trois ans (550 cas en 2020), précise l'UIP. Plus de 80% des cas concernent des parlementaires de l'opposition (617 sur les 762).

Les violations les plus courantes concernent des atteintes à la liberté d'expression des parlementaires. Ces derniers sont également confrontés à la suspension et perte abusives de leur mandat, à des menaces et actes d'intimidation, ou encore à des procès et autres procédures non équitables.