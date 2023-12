Le nombre d'installations solaires en hausse de plus de 150 % depuis 2019 à Bruxelles

Le nombre d'installations solaires a augmenté de plus de 150 % depuis 2019 en Région bruxelloise et la puissance totale produite dans la capitale a doublé sur la même période pour atteindre 260 MWc (mégawatt crête). Cela correspond à la consommation électrique annuelle de plus de 110.000 ménages bruxellois, a indiqué mardi le ministre bruxellois en charge de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo).