Le non-respect de la priorité en cause dans un accident grave de vélo sur trois

Un peu plus d'un accident grave de vélo sur trois est lié au non-respect de la priorité, tant de la part du cycliste que de l'autre usager de la route. Dans ces accidents, les automobilistes et les cyclistes sont responsables dans des proportions similaires. Les infrastructures défaillantes sont en cause dans un quart des accidents. C'est ce qui ressort d'une étude approfondie menée par l'Institut Vias, basée sur 120 P-V d'accidents dans lesquels un cycliste a été tué ou grièvement blessé.