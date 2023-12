Le Norvégien Sturla Holm Laegreid exclu de l'épreuve du départ groupé à Lenzerheide

Personne n'a été blessé dans l'incident, qui a été rapporté immédiatement par l'équipe norvégienne. L'Unité pour l'intégrité du biathlon et les autorités suisses ont ouvert une enquête et décideront d'éventuelles autres sanctions, a précisé l'IBU.

"Je regrette très profondément cet incident et je m'excuse auprès de l'ensemble de la famille du biathlon, de mes coéquipiers et du propriétaire de l'hôtel. C'est un rappel brutal pour moi et les autres biathlètes, de l'importance des routines de sécurité", a indiqué Laegreid, cité dans le communiqué de l'IBU.

Le Norvégien avait pris la 3e place de la poursuite de Lenzerheide samedi après-midi, et occupe le 3e rang du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Florent Claude, 13e de la poursuite samedi, prendra le départ de cette épreuve côté belge.