Le nouveau gouvernement wallon bien représenté à l'ouverture de la Foire de Libramont

Le ministre-président Adrien Dolimont (MR) était notamment accompagné de la nouvelle ministre wallonne de l'Agriculture, Anne-Catherine Dalcq (MR). Les vices président du gouvernement wallon François Desquesnes (Les Engagés) et Pierre-Yves Jeholet (MR) étaient également présents, de même que les ministres Yves Coppieters, Valérie Lescrenier et la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth Degryse.

Lors de la séance d'inauguration officielle, le président de la Foire de Libramont, Jean-François Piérard, est revenu sur les "défis colossaux" auxquels fait face le secteur agricole et notamment la méfiance qui règne entre producteurs et consommateurs. "La restauration de la confiance mutuelle ne pourra se concrétiser que dans le cadre d'un changement radical de paradigme, d'une mise à jour fondamentale de nos logiciels de communication interpersonnels", a-t-il défendu, appelant chacun et chacune d'entre nous "à faire la chasse à nos contradictions personnelles". "Il n'est pas logique de vouloir habiller de bois la totalité de son logement et, dans la foulée, de s'enchaîner à un arbre pour empêcher que le bûcheron l'abatte", a estimé le président de la Foire agricole et forestière.