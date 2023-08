Le nouvel Espace public numérique de Braine-Le-Comte rejoint le réseau des EPN de Wallonie

L'Espace public numérique de Braine-Le-Comte, structure de proximité ouverte à tous, offre gratuitement l'apprentissage et l'accès à l'informatique, à internet et à la culture numérique. Il existe aujourd'hui plus de 160 EPN en région wallonne. Leur mission est d'accompagner et d'aider les citoyens dans la transformation des usages numériques.

"La transformation numérique de notre société s'accélère à un rythme soutenu", a souligné Willy Borsus. "Nous devons, autant que possible, encourager la création d'Espaces publics numériques. C'est notamment pour cette raison qu'un incitant à hauteur de 30.000 euros par EPN a été rendu disponible dans le cadre d'un appel à projets." Un budget total d'un million d'euros est alloué au dispositif des EPN en 2023.