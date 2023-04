Le novice Jakov Milatovic remporte la présidentielle au Monténégro

D'après les projections de l'ONG CeMI portant sur la quasi-totalité des bureaux de vote, Jakov Milatovic, 36 ans et soutenu par le camp pro-Serbes, a obtenu au second tour de la présidentielle environ 60% des voix contre 40% à son rival pro-occidental, qui a passé trois décennies au sommet du pouvoir. Il a notamment conduit l'ancienne république yougoslave à l'indépendance en 2006 et à l'Otan en 2017. Dans le même temps, son règne a été assombri à plusieurs reprises par la corruption et le népotisme.

Jakov Milatovic est étroitement lié à l'Église orthodoxe serbe, qui est contrôlée depuis Belgrade. Il a été ministre de l'Economie dans l'éphémère gouvernement pro-serbe qui a été en place de décembre 2020 à avril 2021. Il a ensuite fondé, avec d'autres, le nouveau parti "Europe maintenant", qui défend l'aspiration du pays à rejoindre l'Union européenne, tout en cherchant à maintenir des liens étroits avec la Serbie.