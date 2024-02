Le Parlement bruxellois ajoute de nouvelles pièces à la réforme de la démocratie locale

Le Parlement bruxellois a validé vendredi deux projets d'ordonnances touchant au fonctionnement du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins, au statut disciplinaire des mandataires locaux et à la participation citoyenne.

Après le décumul intégral, la diminution du nombre d'échevins et la clarification de la situation des mandataires locaux en congé maladie, le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI) a élaboré les dernières pièces du puzzle de la législature consacré à la démocratie locale.

Les services affectés au collège des bourgmestres et échevins et au conseil communal seront remaniés. La composition, la rémunération, le statut et l'existence du personnel de cabinet feront l'objet d'une décision du conseil après un débat démocratique. Celui-ci sera chargé de fixer des règles de déontologie et d'éthique, applicables également au collège. Si un échevin ou un bourgmestre devait commettre une négligence grave ou faire preuve d'une inconduite notoire, il serait jugé par le gouvernement de manière impartiale.