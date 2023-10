Le Parlement flamand approuve la création d'une commission spéciale

Cette mise en place est une réponse au documentaire "Godevergeten" de la VRT qui présente des témoignages de victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé.

Le nom de cette commission spéciale est particulièrement long : "Commission spéciale pour l'évaluation de l'approche des abus sexuels dans l'Église et dans d'autres relations d'autorité en général, et du rôle des institutions et des structures dans le domaine de la jeunesse, de l'aide sociale et de la protection sociale, l'éducation en particulier".