Le parlement wallon approuve la réforme du Code wallon du Patrimoine

L'ancien Code datait de 2019. Dès sa mise en application, de nombreux acteurs de terrain avaient signalé qu'il ne rencontrait pas les attentes des utilisateurs et engendrait une lourdeur administrative importante à la fois pour l'administration et pour les usagers, a rappelé durant les débats la ministre wallonne en charge du dossier, Valérie De Bue.

Les autorités régionales ont dès lors planché sur un nouveau texte, répondant au mieux aux attentes des utilisateurs, instaurant un mécanisme d'évaluation patrimoniale efficient, renforçant l'adéquation entre les outils de gestion et de conservation, et créant "un juste équilibre entre les droits et obligations des usagers", selon la ministre.