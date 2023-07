Le parlement wallon s'engage contre la discrimination des parents et des aidants

Le projet de décret visant à transposer la directive européenne sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants a été approuvé jeudi en séance plénière du parlement wallon.

Concrètement, le texte interdit de discriminer les travailleuses et travailleurs qui ont demandé ou pris un congé de paternité, un congé parental, un congé d'aidant, celles et ceux qui se sont absentés pour raisons de force majeure et, enfin, celles et ceux qui ont recours aux formules souples de travail. Les personnes qui ont suspendu leurs relations de travail pour l'un de ces motifs bénéficient du droit à conserver leurs conditions d'emploi à leur retour.

Quant aux personnes qui introduisent un signalement ou une plainte pour une discrimination fondée sur l'un de ces motifs, elles bénéficieront d'une protection contre les mesures préjudiciables, y compris le licenciement, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, précise le texte.