Le parti Vooruit prétend pouvoir concilier sécurité et pouvoir d'achat

C'est possible: protéger la sécurité et le pouvoir d'achat. C'est ce qu'a déclaré samedi la présidente du parti Vooruit, Melissa Depraetere, lors du congrès de lancement de campagne.

"Si nous parvenons ainsi à briser le pouvoir de marché de ces grandes entreprises, 3,4 milliards d'euros reviendront aux citoyens par an", a souligné Mme Depraetere. "Cela représente 1.200 euros par famille chaque année. Et cela ne coûte rien à personne, sauf aux puissants et à leurs méga-profits. Vous voyez, c'est possible, en protégeant votre sécurité et votre pouvoir d'achat."

Le congrès a toutefois été quelque peu éclipsé samedi par le sondage de la chaîne VRT et du quotidien De Standaard, qui estimait Vooruit à 13,7%. Plusieurs députés ont affirmé: "C'est un peu douloureux".

Avec Conner Rousseau comme président, le parti tendait vers 17% des voix. Mais l'homme était absent samedi. "Personnellement, j'aimerais qu'il revienne, mais je pense que nous pouvons tenir nos promesses même sans lui", a soutenu la présidente. M. Rousseau doit faire un choix avant le 13 avril.