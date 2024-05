Le personnel du centre de santé Awda à Rafah reste au travail

Outre les problèmes sécuritaires, "les besoins les plus urgents sont d'ordre médical, ils sont en manque de tout (paracétamol, anesthésiants...), d'ordre fonctionnel (électricité, eau potable) et d'ordre émotionnel, les membres du staff vivent dans les centres de santé et hôpitaux dans lesquels ils travaillent et n'ont pas vu leurs familles depuis le 7 octobre", explique Fanny Polet, directrice de Viva Salud.

Viva Salud exige que la Belgique plaide pour une rupture de l'accord d'association qui lie l'Union européenne à Israël, prenne toutes les mesures pour empêcher les armes à destination d'Israël de transiter par notre pays et appelle à des sanctions économiques européennes contre Israël.