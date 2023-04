Le personnel du secteur de l'enfance tire la sonnette d'alarme face au manque de moyens

Plusieurs centaines de travailleuses et travailleurs du secteur de l'accueil de l'enfance ont manifesté mercredi à Bruxelles, devant le siège du gouvernement de la Communauté française, à l'appel de huit organisations syndicales. Le manque de moyens et de places disponibles, la pénurie de personnel et la marchandisation des lieux d'accueil étaient au cœur des revendications.

"On a trop de travail et pas assez de bras", résume une puéricultrice venue de Liège pour manifester. "Les jeunes n'ont plus envie de travailler dans notre domaine", renchérit une de ses collègues, qui insiste: le travail ne se limite pas à changer des couches. Pour rendre le secteur attractif, il faut donc en améliorer l'image. "Cela nous apporte beaucoup de travailler avec des enfants, le problème c'est que les jeunes ne le voient pas."

Un calendrier de réunions entre les organisations syndicales et le cabinet de la ministre a également été défini.

La présidente du conseil sectoriel pour Unissa, Sabine Lejeune, craint toutefois que la prise de mesures concrètes se fasse attendre. "Il faut débloquer des enveloppes budgétaires suffisantes pour aller de l'avant et là, on n'a pas eu de réponse à nos questions", a souligné celle qui dirige aussi huit crèches et un service d'accueil. "On tire la sonnette d'alarme depuis deux ou trois ans. On nous a toujours écoutées mais nous n'avons bénéficié que de petites mesures pour apaiser nos craintes."