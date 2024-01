Le personnel d'une école bruxelloise dénonce l'inaction de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Le personnel enseignant, administratif et ouvrier de l'Athénée royal d'Evere, situé à Bruxelles, entend dénoncer, après plus d'une semaine d'arrêts de travail consécutifs, les risques psycho-sociaux qu'ils subissent et le "manque de communication" du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Un énième arrêt de travail était prévu mercredi midi, cette fois-ci en présentiel devant les portes de l'établissement.