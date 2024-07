Le plan d'assainissement des sols de Zwijndrecht proposé par 3M renvoyé à la case départ

L'Agence flamande en charge des déchets (Ovam) a renvoyé vendredi à la case départ le plan d'assainissement des sols présenté par l'entreprise chimique 3M. Ce plan d'action vise à assainir les sols des zones résidentielles et récréatives de Beveren et Zwijndrecht, contaminés par des PFAS.

Le plan avait été présenté fin avril par l'expert en assainissement des sols ERM, au nom de 3M Belgium. Son dépôt avait été suivi d'une enquête publique et de la publication d'avis par différents organismes. "Compte tenu des commentaires, objections et avis reçus, ainsi que de sa propre évaluation, l'OVAM a décidé de déclarer cette phase du plan d'assainissement non conforme", indique l'organisme flamand.

Le plan prévoit d'assainir la "couche vivante" des jardins et poulaillers d'environ 3.000 ménages. Au total, ce sont 137.000 tonnes de terre contaminée qui devront être excavées et remplacées, parfois jusqu'à 70 cm de profondeur.