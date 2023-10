Le port d'Anvers pourra être agrandi de 272 hectares

La Voka et les entreprises présentes dans le port d'Anvers demandaient depuis longtemps à pouvoir utiliser cette friche, mais la réglementation ne le permettait pas jusqu'à présent. "Sur base de leur emplacement, ces terrains auraient pu être exploités depuis longtemps", explique la fédération patronale. "Mais aucun permis n'a pu être accordé dans le passé en raison de leur impact sur l'habitat des oiseaux de proie."

La friche devrait principalement être utilisée par des entreprises portuaires existantes désireuses d'agrandir leur site. "Si les entreprises n'ont pas la possibilité de se développer, elles n'investissent plus dans le port d'Anvers et déplacent leurs activités ailleurs", note la Voka. "Aujourd'hui, le feu vert leur est enfin donné pour introduire des demandes de permis de construire. De plus, aucun nouveau site en dehors du port ne devrait être ouvert."