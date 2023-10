Le Premier ministre veut une réponse du CNS quant à la présence de l'homme en Belgique

Le chef du gouvernement fédéral dit ne pas comprendre qu'une personne ayant reçu de multiples ordres de quitter le territoire soit toujours en Belgique et n'ait pas été suivie par les services concernés. La demande d'asile de l'homme avait été refusée. "Il avait en effet reçu l'ordre de quitter le territoire. Il n'était pas dans un centre d'asile, il était à Bruxelles, il n'avait plus de domicile, et donc les services n'ont pas pu le suivre. Et c'est une des grandes questions auxquelles je veux des réponses cet après-midi", a-t-il déclaré.

Toutefois, "c'était quelqu'un qui était connu par la police mais pas du tout pour radicalisme avec violence. Il était connu pour d'autres faits, mais il n'y avait pas de lien qui avait été fait avec l'extrémisme", a nuancé Alexander De Croo. "C'est la raison pour laquelle il ne se trouvait pas sur les listes des radicalisés de l'OCAM." Mais "nous devons voir si nous avons fait la bonne évaluation", a-t-il ajouté à la VRT.