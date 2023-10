Le président de l'Antwerp World Diamond Centre démissionne

L'AWDC est une structure semi-publique qui chapeaute le secteur du diamant à Anvers. "M. Gotlib a décidé de mettre fin à son mandat et nous a informés par lettre, conformément aux statuts", a déclaré l'AWDC. Le CEO Ari Epstein et le conseil d'administration doivent encore trouver un remplaçant.

La Belgique a longtemps été réticente à l'idée de sanctionner les diamants russes, le centre mondial du négoce du diamant brut et poli se trouvant sur son territoire, à Anvers. On recherchait un mécanisme inébranlable pour tracer les diamants et ainsi empêcher que les pierres précieuses russes ne se retrouvent sur le marché des pays du G7 (Etats-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Japon) et de l'UE.

Le dispositif est presque prêt désormais. Devant le gratin de la joaillerie réuni mi-septembre dans le cadre de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York, Alexander De Croo a invité les parties prenantes à faire aboutir l'initiative. "Les diamants russes symbolisent désormais la guerre et les violations des droits humains", a insisté le Premier ministre. La plupart des producteurs de diamants ont réagi avec consternation à la proposition de De Croo.