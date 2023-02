Le président de l'Open Vld ne compte plus sur une vaste réforme fiscale

Un premier petit pas pourrait toutefois être entrepris, comme, par exemple, la supression de l'impôt de crise introduit sous le Premier ministre Dehaene. Mais M. Lachaert ne veut pas d'une large réforme qui viserait à alléger les charges sociales, tout en compensant par des suppressions d'autres avantages comme sur les chèques-repas ou les voitures sociétés.

Il mine ainsi le projet de réforme attendu du ministre des finances Vincent Van Peteghem (CD&V) et les ambitions fiscales de son propre gouvernement. "La grande réforme qui fait plaisir aux gens, et avec laquelle vous réduisez les impôts, sera pour plus tard", estime M. Lachaert qui repousse cette ambition vers un prochain gouvernement après les élections de 2024.