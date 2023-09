Le président du parlement wallon appelle à "une fierté wallonne partagée"

"Un propos qui n'a rien de chauvin mais qui vise à attiser la fierté collective, clef de toutes les audaces et, partant, de tous les succès. Cette fierté retrouvée demeure une nécessité vitale pour la Wallonie", a assuré le socialiste liégeois qui a été désigné à la présidence de l'assemblée après la démission de Jean-Claude Marcourt dans la foulée de révélations sur les dépenses du parlement, dont un onéreux voyage à Dubaï.

"Le jeune Parlement de Wallonie doit être le premier garant du contrat de confiance avec le citoyen. Et nous y travaillons par l'ouverture du Bureau et une transparence encore accrue, par l'installation de la commission de la comptabilité... et toutes les mesures d'économie mises en œuvre dans la gestion quotidienne. C'est indispensable si nous ne voulons pas que des contre-exemples occultent les nombreux domaines où la Wallonie est en avance sur ses partenaires", a souligné André Frédéric en évoquant notamment l'installation, le 15 octobre prochain, de la première Commission délibérative mixte, composée de parlementaires et de citoyens.