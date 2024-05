Le président sud-coréen dit vouloir un ministère pour relancer la natalité

Le taux de fécondité du pays est le plus bas des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et l'âge moyen auquel une femme met au monde son premier enfant est de 33,6 ans, le plus élevé dans l'OCDE.

Séoul a dépensé en vain d'importantes sommes pour tenter d'encourager les naissances, via des allocations, des services de garde d'enfant et une aide pour les traitements de l'infertilité.

M. Yoon donne jeudi sa première conférence de presse en presque deux ans, à l'issue d'une défaite de son parti lors des élections législatives d'avril.