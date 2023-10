Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est actuellement en visite Belgique

La prochaine présidence belge de l'Union européenne et un certain nombre de questions bilatérales seront abordées au cours de cet entretien.

La Belgique ne s'est pas engagée à fournir des F-16, mais elle est disposée à contribuer à la formation des pilotes.

Au sein de la majorité, le MR insiste malgré tout pour que des appareils soient livrés, mais selon la Défense, ce n'est pas possible d'un point de vue opérationnel. Le pays a lui-même besoin de ses F-16 pour les entraînements et la défense de l'espace aérien au-dessus du Benelux et des États baltes.