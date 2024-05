Le prochain scrutin se veut plus inclusif

À presque un mois des prochaines élections, c'est le branle-bas de combat au sein des communes et du service public fédéral Intérieur pour que tout soit prêt afin d'accueillir les milliers d'électeurs dans l'un des 11.026 bureaux de vote installés en Belgique. Plus que jamais, le scrutin se veut inclusif avec une attention particulière accordée à l'accessibilité des bureaux de vote aux personnes en situation de handicap.

Ainsi, le SPF Intérieur et la ministre de l'Intérieur ont présenté mardi les lignes directrices quant aux mesures recommandées pour rendre les bureaux de vote "le plus accessible possible".

Concrètement, les autorités locales sont encouragées à supprimer tout obstacle vers les bureaux de vote pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant et à leur réserver des places de parking. Il leur est également conseillé de mettre en place une signalisation claire pour les personnes malvoyantes ainsi que pour celles souffrant d'une déficience mentale.