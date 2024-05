Le projet de "La Vesdrienne" présenté aux riverains à Verviers

Un des tronçons du projet de "La Vesdrienne", cette voie cyclable qui doit relier Liège à Eupen puis Aix-La-Chapelle en Allemagne en parcourant la vallée de la Vesdre, a été présenté au public mardi soir à Verviers dans une salle relativement bien garnie. Un peu moins de 200 personnes étaient présentes pour entendre les explications du bureau Greisch et des responsables du Service Public de Wallonie, le maître d'ouvrage.

Ce projet, chiffré à 30 millions d'euros, a en fait pour but d'offrir une réelle alternative à la voiture pour les trajets quotidiens vers le travail, l'école ou toute autre activité sur de courtes et moyennes distances, selon le SPW. Plus de deux ans d'études se sont révélés nécessaires pour aboutir à ce premier tronçon.

Dans la région de Verviers, cette cyclostrade s'étendra sur près de neuf kilomètres de Lambermont jusqu'au viaduc ferroviaire de Dolhain, impactant 3.600 riverains. La plus grande partie du tracé longera la Vesdre mais s'en écartera à certains endroits, notamment sur une partie de la rue de Limbourg où la piste cyclable suivra la voirie. Le projet, localisé en alternance sur la rive droite ou gauche de la Vesdre, permettra par ailleurs de relier l'axe cyclable à d'autres tracés de mobilité douce.