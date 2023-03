Le projet flamand des écoles d'été sera prolongé et développé

Le gouvernement flamand a décidé de prolonger et de développer son projet d'écoles estivales, a annoncé le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), jeudi, en commission du parlement régional.

Ces écoles permettent aux jeunes, durant les mois de juillet et d'août, de rattraper leur retard scolaire tout en participant à des activités culturelles, ludiques et sportives. Elles ont vu le jour lors de la crise sanitaire et ont, depuis, été pérennisées grâce à un budget annuel de 10 millions d'euros.

Le projet se poursuivra en 2023, a confirmé ce jeudi Ben Weyts. En collaboration avec son collègue des Affaires intérieures, Bart Somers, il entend également étoffer l'initiative et lui donner une plus grande visibilité.

A cette fin, les autorités flamandes sont à la recherche d'une organisation ou d'une entreprise qui puisse accompagner ce développement et "décharger" les organisateurs de certaines tâches pratiques. Un budget de 140.000 euros a été prévu à cet effet.

Le projet sera par ailleurs à nouveau évalué, un rapport intermédiaire étant attendu à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine.