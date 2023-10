Le projet réformant les règles pour la vente d'animaux vivants renvoyé au Conseil d'État

Les députés Roberto D'Amico (PTB), Sophie Rohonyi (DéFI) et Maxime Prévot (Les Engagés) ont relayé les préoccupations exprimées par des associations de défense du bien-être animal, dont Gaia et l'Union Wallonne de la Protection Animale (UWPA), ou des fédérations de refuges. "Le profit prévaut sur le bien-être animal et celui des consommateurs", a déploré M. D'Amico. Le texte "réduit les droits des animaux", a renchéri Mme Rohonyi.

L'opposition francophone a déposé différents amendements qui seront examinés par la juridiction administrative. Le PTB, DéFI et Les Engagés ont reçu le soutien de l'opposition néerlandophone N-VA-Vlaams Belang pour atteindre le quota requis de 50 députés et permettre ce renvoi.

Jusqu'à présent, un chiot pouvait par exemple être mis en vente par un éleveur sans garantir avec certitude sa race, son âge, ni même son origine. Via le projet de loi porté par le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) et la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand (Open Vld), les instructions concernant l'animal que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir devront dès lors être précisées : vaccination, alimentation, cadre de vie, etc. Le vendeur sera également responsabilisé quant aux maladies et malformations congénitales que l'animal peut présenter.

Mais un des points qui fait débat est la réduction de la durée de la garantie, qui passerait de deux à un an. Les Engagés Maxime Prévot et Vanessa Matz ont déposé un amendement visant à conserver ce délai de deux ans, a annoncé le président des centristes.