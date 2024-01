Le PS lance sa "Grande Consultation citoyenne" en vue des élections

Dès le lundi 15 janvier, et jusqu'à la fin de la semaine, les habitants de Wallonie et de Bruxelles recevront une brochure les invitant à donner leur avis sur 15 propositions phares du parti, liées à de grands enjeux de société. Les citoyens auront alors un mois pour répondre à cette enquête. Il sera également possible de donner son avis sur le site www.monaviscompte.be.

"Augmenter les salaires de 300 euros net par mois, mettre en place un impôt européen sur les grandes fortunes, accéder à une énergie propre et financièrement abordable, garantir une pension digne ou une école totalement gratuite sont quelques-unes des idées sur lesquelles les citoyens pourront s'exprimer", souligne le PS. Les résultats de l'enquête permettront ainsi à la formation socialiste de mettre en avant les propositions phares retenues par les personnes qui auront répondu au sondage.