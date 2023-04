Le PS a tenu un congrès "social-féministe"

Le PS a tenu dimanche à Charleroi un congrès "social-féministe". Ce congrès a été l'occasion d'organiser des ateliers thématiques, d'élaborer des propositions pour l'égalité entre les femmes et les hommes en vue des prochaines élections et au sein du parti, indique le parti socialiste dans un communiqué.

Quatre thématiques ont été abordées lors de différents ateliers : les droits économiques et sociaux et le cas des métiers du "Care".(soin), le climat et les droits des femmes, la santé des femmes et l'invisibilisation des maladies féminines et, enfin, l'aménagement de l'espace public.

La matinée s'est conclue par un débat avec l'autrice du livre "Illégitimes", Nesrine Slaoui.