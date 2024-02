Le PS valide ses listes fédérale pour le Hainaut et régionale pour Charleroi-Thuin

La fédération de Charleroi a enfin approuvé à l'unanimité, à mains levées, le programme du Parti socialiste pour les scrutins du 9 juin (fédéral, régional et européen), une "brique" de 1.200 pages. Un "Évangile selon Saint-Paul (Magnette)", a commenté l'ancien ministre-président wallon et bourgmestre de Charleroi Jean-Claude Van Cauwenberghe. Il s'est réjoui d'annoncer que "plusieurs centaines d'amendements", dont de nombreux émanant de sa fédération, avaient été intégrés lors de la longue confection de ce programme, qu'il a qualifié de "travail bien fait, minutieux".

La liste hennuyère du PS pour la Chambre comporte 27 candidates et candidats - effectifs et suppléants -, venus des quatre coins de la province.

"Sur cette liste figurent des personnalités fortes, impliquées localement, dans différentes sphères professionnelles. Des personnalités engagées pour améliorer la vie des personnes, renforcer leur pouvoir d'achat, leur accès aux soins de santé ou encore améliorer leurs conditions de travail et de vie. Ce sont de vraies personnalités du quotidien, celles qui comprennent la réalité des citoyens et citoyennes et qui agissent concrètement pour la rendre meilleure", a souligné M. Magnette devant les militantes et militants.