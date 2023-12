Le PS veut faire de la lutte contre la pauvreté infantile une grande cause nationale

La volonté est de faire disparaître la pauvreté des enfants en 10-15 ans. "C'est possible", a assuré le Carolo, appelant à des investissements dans l'enfance, les gardes, l'école, la santé, etc. "C'est faisable si on s'en donne l'ambition et les moyens", a-t-il indiqué, prenant en exemple les politiques menées par les gouvernements de gauche au Portugal, en Espagne et auparavant en Suède. "Nous pourrions être le premier pays d'Europe à l'éradiquer. On n'y arrivera que si on mobilise tous les niveaux de pouvoir."

Paul Magnette a estimé que cette ambition était finançable, assurant que la Wallonie n'était "pas en faillite". "Il faut arrêter de faire peur aux gens", a-t-il déclaré, en faisant référence au maintien mardi d'une note A3 dans une perspective stable par l'agence de notation Moody's.