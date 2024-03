Le PTB lance sa campagne électorale en réclamant une taxe sur les millionnaires

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, a présenté dimanche lors d'un congrès électoral à Bruxelles le programme du parti pour les élections générales (législatives, régionales et européennes) du 9 juin prochain. Celui-ci prône notamment une taxation accrue des grosses fortunes et des multinationales ainsi que la défense du pouvoir d'achat, tout en s'en prenant aux deux partis socialistes.

M. Hedebouw a assuré que le parti de gauche radicale gagnait du terrain dans les trois Régions du pays. "De plus en plus de gens veulent une vraie taxe sur les multimillionnaires et une rupture de gauche", a-t-il lancé en s'adressant dans les deux langues devant une salle comble de militants néerlandophones et francophones, dans l'auditorium de la salle bruxelloise The Egg.

Au nord, au centre et au sud du pays, le PTB perce et s'enracine, a assuré le président du parti unitaire.