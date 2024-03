Le PTB lance une nouvelle idée de taxe des millionnaires: 2% sur les 1% les plus riches

Le PTB a annoncé vendredi une "toute nouvelle proposition" de taxe des millionnaires qui vise les grandes fortunes des 1% les plus riches. Le parti d'extrême gauche prévoit de ne taxer que les patrimoines à partir de cinq millions d'euros, au taux de 2%. Une mesure qui devrait, selon lui, rapporter huit milliards d'euros par an.

"Une contribution modeste de la part des épaules les plus solides apporte un montant significatif à la société. Avec le produit de la taxe des millionnaires, nous pourrons investir 8 milliards par an dans les infrastructures publiques et la politique sociale", a expliqué la députée PTB Sofie Merckx, citée dans un communiqué.

Selon elle, ce projet de nouvelle taxe des millionnaires vise les patrimoines des 1% les plus riches. "Les 1% les plus riches possèdent un quart du patrimoine total. Nous pensons qu'il est important de ne viser que la tranche supérieure des plus riches, et non la classe moyenne. C'est pourquoi la taxe des millionnaires s'adresse aux 1% les plus riches, dont le patrimoine s'élève à 5 millions d'euros ou plus. 99% de la population ne possède pas du tout un patrimoine de 5 millions d'euros et ne paiera rien", a ajouté Mme Merckx.